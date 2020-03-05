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1 yıl hapis yatacak

5 Mart 2020

Lefkoşa’da işyerinin kasasından 13 bin 960 TL çaldığı gerekçesi ile Aralık 2019’da tutuklanan Cumali Yaşar, yargılandığı “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Aralık 2019’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklu yargılanan Cumali Yaşar’ın yargılanma süreci dün tamamlandı.

Lefkoşa’da 13 – 14 Aralık 2019 tarihlerinde işyerinin para kasasından 13.960 TL çaldığı tespit edilen Cumali Yaşar, dün aleyhindeki davanın karar duruşması için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Umut İnan açıkladı.

İnan, sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Sanığın müstahdem olduğunu ve 13 bin 960 TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirten İnan, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini ve bu suçu işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç İnan, sanığa, oy birliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 




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