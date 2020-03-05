İpek cezaevinde

Girne’de 2017 yılında “darp”, 2018 yılında da “uygunsuz hal ve tavır” suçu işleyen TC vatandaşı, 2 çocuk babası Mehmet Aşkın İpek dün de eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklanan Mehmet Aşkın İpek dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Mehmet Aşkın İpek’in önceki gün saat 20.00 sıralarında arabayı hızlı sürdüğü gerekçesi ile tartıştığı eşi F. İ’nin boğazını sıkıp, ağzına yumruk atarak ciddi şekilde dövdüğünü kaydetti.

Kesat, kadının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini, zanlının da aynı gün tutuklandığını belirtti. Kesat, zanlının 2017 yılında yine “darp” suçu işlediğini ancak şikayetin ileri götürülmediğini belirtti. Polis memuru Kesat, zanlının 2018 yılında da “uygunsuz hal ve tavır” suçlarını işlediğini söyledi.

Zanlının TC vatandaşı, 2 çocuk babası olduğunu kaydeden Kesat, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının geçmişte benzer suç işlemesini de dikkate alarak zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.