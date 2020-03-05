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Kritik görüşme öncesi dolar düşüşte

5 Mart 2020

Çarşamba günü Fed’in faiz indirim kararının ardından dolar 6,16 seviyesinden 6,03’e kadar gerilemiş ve lira dolar karşısından en fazla değer kazanan para birimlerinden biri olmuştu.

Dolar/TL kuru şu an 6,06 bandında devam ediyor. Bugün gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçlarına bağlı dolarda bir hareketlilik bekleniyor.

Benzer şekilde 28 Şubat’ta 6,91 seviyesine yükselen Euro/TL paritesi ise 6,76 seviyelerine indi.

Dün 7,76 seviyesine dek düşen Sterlin/TL paritesi ise şu an 7,82 seviyesinde işlem görüyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanısıra döviz kurlanın değişimine, dünya piyasalarının Covid-19 salgınına vereceği tepkiler de yön veriyor. Avrupa’da birçok ülke eğitim ve öğretime ara verirken şirketler çalışanlarına evden çalışmalarını söylüyor.

AlışSatışDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,07616,0799
%0,03
10:17
EUR – Euro6,77086,7756
%0,09
10:18
GBP – İngiliz Sterlini7,82887,8348
%0,16
10:15
CHF – İsviçre Frangı6,35456,3596
%-0,05
10:14
CAD – Kanada Doları4,53584,5391
%0,01
10:14



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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