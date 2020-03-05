Kritik görüşme öncesi dolar düşüşte

Çarşamba günü Fed’in faiz indirim kararının ardından dolar 6,16 seviyesinden 6,03’e kadar gerilemiş ve lira dolar karşısından en fazla değer kazanan para birimlerinden biri olmuştu.

Dolar/TL kuru şu an 6,06 bandında devam ediyor. Bugün gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçlarına bağlı dolarda bir hareketlilik bekleniyor.

Benzer şekilde 28 Şubat’ta 6,91 seviyesine yükselen Euro/TL paritesi ise 6,76 seviyelerine indi.

Dün 7,76 seviyesine dek düşen Sterlin/TL paritesi ise şu an 7,82 seviyesinde işlem görüyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanısıra döviz kurlanın değişimine, dünya piyasalarının Covid-19 salgınına vereceği tepkiler de yön veriyor. Avrupa’da birçok ülke eğitim ve öğretime ara verirken şirketler çalışanlarına evden çalışmalarını söylüyor.