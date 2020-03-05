Hikayeler özelliği Twitter’a geliyor

\u0130lk olarak\u00a0Snapchat\u00a0taraf\u0131ndan kullan\u0131ma sunulan Hikayeler \u00f6zelli\u011fi \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde\u00a0Twitter'da\u00a0da kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n\r\n\r\nSnapchat ile hayat\u0131m\u0131za giren\u00a0 hikayeler \u00f6zelli\u011fi sosyal medya uygulamalar\u0131 aras\u0131nda yayg\u0131nla\u015fmaya devam ediyor.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde Facebook,\u00a0 WhatsApp\u00a0ve\u00a0Instragram\u00a0 uygulamalar\u0131na entegre edilen hikayeler \u00f6zellikle\u00a0Instargam\u2019da\u00a0hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r bir kullan\u0131m oran\u0131 yakalam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBu trende ayak uyduran \u015firketler kervan\u0131na mikro\u00a0blog\u00a0platfrormu\u00a0 Twitter\u00a0da kat\u0131ld\u0131.\u00a0The\u00a0Verge'de\u00a0yer alan habere g\u00f6re, \u015firket bu \u00f6zelli\u011fi platforma entegre etmek i\u00e7in testlere ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nTwitter, Brezilya\u2019da test edilmeye ba\u015flanan 'Fleets' isimli ge\u00e7ici tweet\u00a0 \u00f6zelli\u011fi ad\u0131ndan da anla\u015f\u0131labilece\u011fi \u00fczere kullan\u0131c\u0131lar\u0131n 24 saat sonra kaybolan\u00a0tweet\u2019ler\u00a0atmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ortaya \u00e7\u0131kan bir bilgiye g\u00f6re, i\u015f d\u00fcnyas\u0131ndaki ki\u015filerin di\u011fer ki\u015filerle ileti\u015fim kurmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan kariyer sitesi LinkedIn'in\u00a0de benzer bir \u00f6zelli\u011fi kullan\u0131ma sunmak i\u00e7in ilk ad\u0131m\u0131 atm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n