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Hikayeler özelliği Twitter’a geliyor

5 Mart 2020
Twitter

İlk olarak Snapchat tarafından kullanıma sunulan Hikayeler özelliği önümüzdeki dönemde Twitter’da da karşımıza çıkacak.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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