Sahneye yine Şahin yükseliyor

Gişe rekorları kıran, Müslüm Gürses’in hayatının canlandırıldığı “Müslüm” filminde rol alan Şahin Kendirci yeniden Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhane’de, bu gece sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

“Müslüm” filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran, aynı zamanda Adana’ya Gel Gidek parçası ile müzik piyasasını alt üst ederek adından sıkça söz ettiren Şahin Kendirci kendi mekanı gibi gördüğü Müslüm Baba’da tekrardan sahne alıyor. Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi’nin açılışında da yer alan ve değerli üstat Müslüm Gürses’e adeta hayat veren isim Şahin Kendirci’nin sahnesine ilgi şimdiden oldukça yoğun.