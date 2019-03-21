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Sıla’dan “Acı” dolu turne

21 Mart 2019

Yeni albümü “Acı” ile yine müzikseverlerden tam not alan Sıla, Kerki ve Solfej ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye turnesine devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Karadeniz’de 3 konser veren ve binlerce hayranıyla bir araya gelen Sıla’nın şimdiki durakları ise Eskişehir, Malatya ve Kayseri olacak.

Sıla konserlerinde dillerden düşmeyen ve artık klasikleşen eski şarkılarının yanı sıra, kısa sürede ezberlenen yeni albümündeki şarkılarını da seslendirecek. Biletix üzerinden satışa sunulan biletlere hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Sıla, her konserinde olduğu gibi yine performansıyla göz dolduracak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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