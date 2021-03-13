Şahinsoy: Sivil itaatsizliğe zorluyorsunuz herkesi

İş insanı Ahmet Şahinsoy sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi günü yaklaşık 15 kişinin sabahtan beri çalıştığını belirtti.

İş insanı Ahmet Şahinsoy sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi günü yaklaşık 15 kişinin sabahtan beri çalıştığını belirtti. Şahinsoy “Ben enayi miyim!!!! Sivil itaatsizliğe zorluyorsunuz herkesi. Sokağa çıkma yasağı varken sadece market, benzin ve eczaneler acık olması gerekirken bugün yaklaşık 15 kişi sabahtan beridir çalışırlar. Benim de çalışmaya ihtiyacım var” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Açıklama şöyle:

Ben enayi miyim!!!! Sivil itaatsizliğe zorluyorsunuz herkesi. Sokağa çıkma yasağı varken sadece market, benzin ve eczaneler acık olması gerekirken bugün yaklaşık 15 kişi sabahtan beridir çalışırlar. Benim de çalışmaya ihtiyacım var ben de inşaatlarda ekiplerimin yapması gerekenler var neden böyle açıkgözleri denetim yapıp yakalamazsınız ceza kesmezsiniz de ben devleti dinledim diye zarar ederim ama böyleleri de iş yaparak para kazanır. Nerede denetim nerede yetkililer. İhbar ediyorum Yenikent Lefkonuklu karşısı. Hade bakalım görelim ne olacak.