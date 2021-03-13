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Genç kadın: Ben sustum siz susmayın!

13 Mart 2021
Türkiye'de kadına şiddet





Türkiye’de, 26 yaşındaki hemşire, 41 gün önce severek evlendiği kocasından nişanlıyken şiddet görmeye başladı. Şiddetin dozunun gün geçtikçe arttığını söyleyen hemşire, “Sessiz kalmayın, ben sustum siz susmayın” dedi





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13 Mart 2021


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