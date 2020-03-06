Türkiye

Sahibinden satılık göktaşı

6 Mart 2020

Türkiye Çorum’da bir çiftçinin tarlasında bulduğu 68 kiloluk göktaşı satışa çıkarıldı. Göktaşına Rusya’dan 68 bin dolar teklif geldiğini belirten çiftçi ‘değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz, kabul etmedik’ dedi. Çorum Alaca’da bulunan 68 kiloluk göktaşı satışa çıkarıldı. İlçeye bağlı Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında tarlasında gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi.

Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD’deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz, yeni bir bulguya ulaşamadı.

Literatürde ‘Gerdekkaya’ olarak yer aldi

Gök taşının merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti, taşın müzede sergilenmesi istendi. Yılmaz, geçici süreyle gök taşını müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi’nde hazırlanan özel bölümde gök taşı bir buçuk ay önce sergilendi. Dünya literatürüne ‘Gerdekkaya’ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye’nin en büyük üçüncü göktaşı olduğu belirtildi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen göktaşı ile ilgili sergilendiği bölümde, ‘uzayın habercileri’ başlıklı bilgi metni de hazırlandı.1,5 ay müzede sergilenen taş yeniden Mutlu Yılmaz’a teslim edildi.

”Meteorlar selfie yaptilar”

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, gök taşının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Yaklaşık bir buçuk ay itibariyle müzemizde sergilendi. Önceki gün itibariyle Mutlu Yılmaz’a geri teslim ettik. Müzemize bilet alarak gök taşını görmeye gelen yaklaşık 3-4 bin kişinin olduğunu biliyoruz. Müzemizin giriş holünde özel bir bölümde sergiledik. Özellikle öğrenciler çok geldi. Kırşehir’den, İstanbul’dan buraya gök taşı görmek için gelen ziyaretçilerimiz oldu. Birçok ziyaretçi gibi biz de hayatımızda ilk defa gök taşı gördük. Gençler meteorla selfie yapıp sosyal medyada paylaştılar. Çok büyük bir ilgi oldu” dedi.




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