BasketbolSpor

Rauf Denktaş’tan önemli galibiyet: 48-25

6 Mart 2020

Basketbol Kadınlar Ligi’nde Rauf Denktaş Üniversitesi, Gönyeli’yi 48-25 mağlup etti.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ligde oynadığı altıncı karşılaşmadan üçüncü galibiyetini çıkaran Rauf Denktaş Üniversitesi, Play-off iddiasını devam ettirdi.

Kırmızı beyazlılar, Gönyeli karşısında ilk yarıyı 20-13 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün olan Rauf Denktaş Üniversitesi kontrolü elinde tutarak maçtan 48-25 galip ayrıldı.

 

U 16 erkeklerde YDÜ galip

Basketbol U 16 Erkekler Ligi’nde oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 59-18 mağlup etti.

Necati Taşkın İlkokulu’nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Yakın Doğu karşılaşmadan 59-18 galip ayrılmasını bildi.




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