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Esentepe Efsane, lideri üzdü: 33-26

6 Mart 2020

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde klasmanın son maçı oynandı. Lig lideri UKÜ, Girne’de Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’na konuk oldu.

Play-off maçları öncesi klasmandaki son karşılaşmada Esentepe Efsane kadınları ilk devreyi 19-12 mağlup etti. Karşılaşmayı 33-26 galip bitiren Esentepe Efsane kadınları play-off öncesinde lider UKÜ’ye ligdeki üçüncü mağlubiyeti yaşattı.

 

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 9 sayı ile UKÜ’den Aysel Şimşek olurken, maçı kazanan Esentepe Efsane takımının en çok sayı ile oynayan oyuncusu 8’er sayı ile Meriem ve Javaher oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig’de klasman maçları tamamlandı ve UKÜ ligi lider bitirmeyi başardı. Esentepe Efsane Kadınları ikinci, YDÜ üçüncü, DAÜ dördüncü tamamladı.

Kadınlar playoff birinci maçları 12-13 Mart’ta oynanacak.

 

Program şöyle:

12 Mart

RA25

18.30: YDÜ-UKÜ

 

13 Mart

LMPSS

Saat 18.30: DAÜ-Esentepe E.Y.A




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