Şahan Gökbakar’a ‘Kayhan’ şoku

Bu kez Recep İvedik ile değil, Kayhan ile sinemada boy gösteren Şahan Gökbakar, gişede beklediğini bulamadı. Filmin bir milyon izleyiciye erişmesinin zor olacağı tahmin ediliyor.

Şahan Gökbakar’ın son filmi Kayhan, haftasonunda en çok izlenen film oldu ama rakam, beklenilenin çok altında kaldı. Box Office’in verilerine göre, sadece 252 bin 458 kişi tarafından izlenen filmin bir milyon bandını aşması çok zor.

Gökbakar’ın Recep İvedik 5 filmi, açılış haftasında bir milyon 319 bin 367 kişi tarafından izlenmişti.

ARİF V 216, 5 MİLYON BANDINI BU HAFTA AŞAMADI

Gişede ikinci haftasına giren Cebimdeki Yabancı, bu hafta sonunda 136 bin 422 kişi tarafından izlendi. Filme toplamda 447 bin 741 kişi izlemiş oldu.

Özgürlüğün Elli Tonu ise hafta sonu 131 bin 439 kişiyle en çok izlenen üçüncü yapım oldu.

Arif v 216 ise hafta sonunda 61 bin 520 kişi tarafından izlenerek, toplamda 4 bin 839 bin 476 kişiye erişti. Film, halihazırda 5 milyon bandını aşamadı.