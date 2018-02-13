Başkan damat oldu

Futbol Süper Lig kulüplerinden Doğan Türk Birliği’nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu görkemli bir düğünle uzun süredir birlikte olduğu Zehra Kapan ile dünya evine girdi.

Futbol Süper Lig kulüplerinden Doğan Türk Birliği’nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu geçtiğimiz hafta sonu evlendi. Ülkemiz futbol camiasının sevilen isimlerinden olan ve Doğan Türk Birliği ile özdeşleşen Bayar Piskobulu, uzun süredir birlikte olduğu Zehra Kapan mutlu birlikteliklerini sevenleri ve ailelerinin katıldığı tören ile resmiyete döktüler.

Yine Doğan Türk Birliği camiasından olan Ünal Aydoğan’ın sahibi olduğu Lord’s Palace Hotel’de gerçekleşen görkemli düğün töreni ile “iyi günde kötü günde” birlikte olmaya söz vererek “Evet” diyen ve evliler kervanına katılan Zehra-Bayar Piskobulu çiftine Havadis ailesi olarak ömür boyu mutluluklar diliyoruz.