Dikkat elektrik kesintisi var!

Gazimağusa ve Girne’de bazı bölgelerde bugün elektrik enerjisi olmayacak.Gazimağusa’ya 8 saat; Girne’ye ise 3 saatlik elektrik enerjisi verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 8 saat boyunca, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Mağusa Polis Müdürlüğü, Elektrokur, Mağusa Tıp Merkezi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, yarın ayrıca yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 10 saat boyunca, 08.30 ile 18.30 saatleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Girne’ye bağlı bazı bölgelere de bugün 3 saat elektrik verilemeyecek.Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne’de de 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamasında, 09.00-12.00 saatleri arasındaki kesintinin Zeytinlik köyü, Zeytinlik köyünün batısı, Karaoğlanoğlu Avcılık-Atıcılık Kulübü ile civarını etkileyeceği kaydedildi.