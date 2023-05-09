Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda yangın ve eğitim konuları gündeme getirildi.

-Şahali: “Emniyet şeritleri yalbır yalbır parlaması lazım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Yangın Gerçeği ve Hazırlıklılık” konulu güncel konuşma yaptı.

İçinde bulunulan sezonun yangın sezonu olduğunu ifade eden Şahali, Yeşilırmak’taki yangına işaret etti. Şahali, tarihi büyüklükte yangınlara karşın yangınlara hazırlığın gereken biçimde yapılmadığını kaydetti.

Yangın hazır kuvvet ekiplerinin zamanında oluşturulduğunu dile getiren Şahali, buna karşın yangın emniyet şeritlerinin açılması konusunda zafiyet olduğunu söyledi. Emniyet şeritlerinin hâlâ açılmadığını ifade eden Şahali, önleyici faaliyetlerin çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Emir komuta söz konusu olacaksa en üst noktada Orman Dairesi’nin olması ve kimsenin kendi başına hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Şahali, “Temel sorumluluk ve yönetsel yükümlülük Orman Dairesi’ne ait olmalıdır” dedi.

Başbakanlık Afet Acil Durum Merkezi’ndeki ekiplerin çalışıp, çalışmadığını sorgulayan Erkut Şahali, “Şu anda bu kurul faal midir?” diye sordu.

Tüm unsurların Orman Dairesi’nin koordinasyonunda olması gerektiğini yineleyen Şahali, yangınların söndürülmesi için “yağmur duasına” çıkılmasına gerek duyulmaması gerektiğini kaydetti.

Yeşilırmak’taki yangında kendilerini sevindiren tek olayın Güney Kıbrıs’ın anlık müdahalesi olduğunu belirten Erkut Şahali, yangınlarda hava destek unsurlarının müdahalesinin elzem olduğunun altını çizdi. Şahali, “Yangın emniyet şeritlerinin yalbır yalbır parlaması lazım” dedi.

-Oğuz: “Orman Dairesi elektrik telleri konusunda yangından önce de sonra da yazı yazdı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, Şahali’ye yanıt verdiği konuşmasında Yeşilırmak’taki yangın hakkında, “Keşke bu yangın olmasaydı” dedi. Oğuz, elektrik telleriyle ilgili Orman Dairesi’nin ilgili daireye gerekli yazıyı yangından önce de sonra da yazdığını belirtti.

-Yangın hazır kuvvet ekibi 200’e çıkarılacak

Yerel yönetimlerle iş birliği yapılması gerektiğini ifade eden Oğuz, Orman Dairesi’nin iş makine sayısında arızalar nedeniyle zaman zaman azalma olduğunu söyledi. Orman Dairesi’nin Nisan ayı başından itibaren yangınla ilgili çalışmalara başladığını dile getiren Oğuz, yangın hazır kuvvet ekibinin sayısının gelecek yıl 200’e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu sene bitmeden 24 tane memurun Orman Dairesi’ne katılması temennisini de dile getiren Bakan Oğuz, iş makinelerinin tamiratı konusunda Orman Dairesi’nin çalıştığını belirterek, ilerleyen günlerde bunun genişlemesiyle ilgili çalışmaları olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak’taki yangına da değinen Bakan Oğuz, doğal afet durumunda ortak çalışmanın önemini vurgulayarak, “Bütün unsurları teyakkuza geçirdik” dedi.

Yangınlara karşı zamanında tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Oğuz, özellikle ana yol kenarlarında insan hatasına bağlı yangınlar olmasın diye üreticilerin yol kenarındaki hasadını kaldırması için duyuru yaptıklarını belirtti.

Personel açığının kapatılması, daha bilinçli ve uzman kişilerin istihdam edilmesi gerektiğini belirten Oğuz, yangın açısından tehdit unsurlarının çoğaldığını söyledi. Yangınları gözetlemek için seyyar kameralar olduğunu ancak insan ihbarının daha önemli olduğunu kaydeden Oğuz, Yeşilırmak yangınına çok kısa sürede müdahale edildiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yerinden sorusu üzerine Oğuz, iş makinesi konusunda 5 veya 6 palet dozerlerin daireye kazandırılması gerektiğini belirtti.