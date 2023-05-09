Kürşat: TL kullanmanın bedelini TC’den daha ağır şekilde ödediğimiz ortada

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Enflasyon, Artan Üretim Maliyetleri, Düşen Alım Gücü ve Fukaralaşan Kıbrıs Türk Toplumu” başlıklı konuşma yaptı.

Kürşat, TL’nin değer kaybetmesi ve devamındaki enflasyonla mücadele etmek zorunda kalındığını ifade ederek, KKTC istatistik kurumunun enflasyon verilerini paylaştı ve ülkenin bir yılda yüzde 67 pahalılaştığını hatırlattı.

Kürşat, mart ayında Avrupa’da enflasyon gerilerken TC’nin yüzde 50 civarıyla, Arjantin’den sonra en yüksek enflasyon verisine sahip G7 ülkesi olduğunu kaydetti.

KKTC’nin kendi para birimi olmaması nedeniyle TC’den bile daha ağır şartların altında kalındığını kaydeden Kürşat, 2022 yılında KKTC’de yıllık 94,5, TC’de 64,3, AB’de 10,6 enflasyon yaşandığını belirtti.

Kürşat, “Türk Lirası kullanmanın bedelini TC’den daha ağır şekilde ödediğimiz ortada” diyerek, para politikasının ekonominin yönlendirilmesinin en önemli unsuru olduğunu, içinde bulunulan durumun istikrardan söz etmeyi imkansız hale getirdiğini söyledi.

Ülkeye giren tüm tüketim maddelerinin dövizle gelmesinin yarattığı sıkıntılara da değinen Kürşat, ithalatçıların yükseleceğini varsaydıkları dövizi de hesaplayarak, peşinen bu miktarı da halktan aldığını kaydetti.

TC’deki seçimler sonrasında dövizde yükselişin öngörüldüğünü dile getiren Kürşat, bunun için bir tedbir alınıp alınmadığını sordu.

Geçen hafta açlık sınırının 14 bin 148 olarak açıkladığını, asgari ücretle aradaki farkın her geçen gün arttığını söyleyen Kürşat, bugün yayınlanan bir gazete haberinde halkta market fobisi oluştuğunu ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğini okuduğunu paylaştı.

Kürşat, insanların talebinin alım gücünün arttırılması ve denetim yapılması olduğunu söyleyerek, zaman içinde ucuzluğu sağlamak için vaadedilen girişimler olduğunu ancak herhangi bir olumlu değişiklik yaşanmadığını vurguladı.

Kürşat, artık istikrarlı bir para birimine geçmek için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ta temel gıdalara üst limit konulduğunu, hükümetlerin halkın alım gücü için farklı adımlar attığını kaydeden Kürşat, ucuzluğu sağlamak için yapılabilecekleri sıralayarak, hükümetin konuyla ilgili nasıl planlama yaptığını duymak istediğini ekledi.