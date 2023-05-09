Güney’de 15 bini aşkın Ukraynalı'ya geçici koruma statüsü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Güney’de 15 bini aşkın Ukraynalı’ya geçici koruma statüsü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Güney’de geçici koruma statüsü alan Ukraynalıların sayısının Mart ayında arttığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki geçici koruma statüsüne sahip Ukraynalı sayısının, Ukrayna’ya sınırı olan ülkelerin yarısını teşkil ettiğini yazdı.


 

 15 bin 60 Ukraynalı’ya geçici koruma statüsü

 

Habere göre Güney Kıbrıs’ta Mart sonuna kadar 15 bin 60 Ukraynalı’ya geçici koruma statüsü verildi.

 

Gazete Şubat ayında ise bu rakamın 14 bin 410 olarak kaydedildiğini yazdı.

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Tags:sığınmaUkrayna
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