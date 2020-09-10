Sağlıkta alt yapı ve personel eksikliği var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, COVİD 19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve yerel vakaların artması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyeleri ve sağlık örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada böylesi dönemlerde bilim insanlarının ve sağlık örgütlerinin sesine kulak vermenin esas olması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak son yaşanan gelişmeler üzerine sağlık örgütü temsilcileri ile bir kez daha bir araya gelme ihtiyacı duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu toplantıda ortaya konulacak görüşlerden yararlanacağını ifade etti.

SAĞLIK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

Toplantıda görüşlerini açıklayan örgüt temsilcileri, öncelikle karar vericilerin kendileri ile daha iyi bir işbirliği içinde çalışmasının önemini vurgulayarak, salgınla mücadelede organizasyon sorunu yaşanmakta olduğuna dikkat çektiler. Sağlık örgütü temsilcileri, sürecin bundan sonra daha sağlıklı yürütülebilmesi için bilimsel veriler ışığında öngörülü davranmaya ve organizasyon kapasitesini geliştirmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler. Sağlık örgütü temsilcileri, özellikle yurt dışından ülkemize giriş yapması beklenen üniversite öğrencilerinin gelişinin çok iyi planlanması gerektiğini vurguladılar.