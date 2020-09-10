Turizm

Kavalcıoğlu: Haftasonu itibariyle oteli kapatıyoruz

10 Eylül 2020
Kaan Kavaloğlu

Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Bakanlar kurulunun seçime bağlı politikalar ürettiğini savundu.

Kaan Kavaloğlu, dünya çapında 8 otelleri olduğunu ve en yenisini KKTC’de açtıklarını belirtti. Kavaloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 11 Ekimde KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bakanlar kurulu da seçime bağlı bir karar üretti. Eğlence yerlerini kapattı. Çift taraflı Covid19 testi uyglulanmasına rağmen 7 günlük karantina kararı alındı. Böyle olunca da en son dayanan oteller grubu olarak bizde otelimizi kapama kararı aldık. Haftasonu otelimizi kapatacağız” dedi. Kararın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişeceğini düşündüklerini belirten Kavaloğlu, bu süreçte kapalı kalarak turizmi siyasetten de uzak tutacaklarını belirtti. Larnaka’ya 45 uçak inerken GKRY ile kapılar açık tutulduğunu belirten Kavaloğlu, Türkiye’den gelen uçaklara ve turistlere karşı kapama kararı alınmasının biraz ironi olduğunu ve siyasi otoritenin tekrardan düşünmesi gerektiğini belirtti.


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