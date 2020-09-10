Kıbrıs

Gönyeli Belediyesi Covid19 tedbirlerini güncelledi

10 Eylül 2020
Gönyeli belediyesi

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın Covid-19’la ilgili koruma, tedarik ve destek programlarını yeniden gözden geçirdi, özellikle toplu alanlarda maske, hijyen, mesafe kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

“Denetim ve hijyen çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, özellikle restoran ve kafelerde denetimlerin çok daha artırılacağını söyledi.

Gönyeli Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoriteleri takip ederek önlemlerini sürekli güncellediğini belirten Ahmet Yalçın Benli, son süreçte bulaşma oranındaki artışla birlikte, tedbirlerin de güncellediğini anımsattı.

“65 yaş üzeri yurttaşlarımıza yönelik koruma programımız da devam etmektedir” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yurttaşların kendilerini güvende hissetmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu söyledi.

Gönyeli Belediyesi’nin yeni dönemde aldığı tedbirler şöyle açıklandı:

1- Toplu kullanılan tüm mekanlarda, öncelikle restoran ve kafelerde hijyen ve mesafe tedbirleri artırılacaktır.
2- Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde yüz yüze etkinlikler 1 Ekim tarihinde kadar kapatılmıştır. Etkinlik programı içerisinde bazı kurslar online olarak devam edecektir.
3- Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu 1 Ekim’e kadar kapatılmıştır.

4- Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde oyun alanı ve parklar 1 Ekim’e kadar kapatılmıştır, ilgili alanlar düzenli olarak denetlenecektir.
5- Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler etkin olarak sürdürülecek, gerekli kurallara uymayan işyerleri uyarılacak, gerekirse mühürlenecektir.

 

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz

Pilli: Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz

9 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

9 Eylül 2020
Photo of 21 gün sokağa çıkma yasağı gündemde

21 gün sokağa çıkma yasağı gündemde

9 Eylül 2020
Photo of Tatar: Covid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başlıyor

Tatar: Covid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başlıyor

9 Eylül 2020
Photo of 3 sendikadan 1 günlük uyarı grevi

3 sendikadan 1 günlük uyarı grevi

9 Eylül 2020
Photo of Akıncı: Kararlar siyasi etkiye kapalı olmalı

Akıncı: Kararlar siyasi etkiye kapalı olmalı

9 Eylül 2020
Photo of Elcil: Hükümet tamamen çıkar çevrelerine hizmet ediyor

Elcil: Hükümet tamamen çıkar çevrelerine hizmet ediyor

9 Eylül 2020
Photo of Canaltay: Maske takmayanlara 300 TL ceza

Canaltay: Maske takmayanlara 300 TL ceza

9 Eylül 2020
Photo of İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden önemli duyuru

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden önemli duyuru

9 Eylül 2020
Photo of Atan: Çalışanlar tedirgin

Atan: Çalışanlar tedirgin

9 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı