Bülent Arınç ve eşi corona virüse yakalandı

B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7 Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada kendisi ve e\u015finin corona vir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. \u00c7iftin tedavisi evde s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\nEski TBMM Ba\u015fkan\u0131\u00a0B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7\u00a0ve e\u015fi\u00a0corona vir\u00fcse yakaland\u0131.\r\n\r\nTwitter hesab\u0131ndan bir a\u00e7\u0131klama yapan Ar\u0131n\u00e7, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Bug\u00fcn e\u015fim ve benim koronavir\u00fcs \u015f\u00fcphesiyle hastane ortam\u0131nda yap\u0131lan tetkiklerimiz neticesinde test sonu\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131n pozitif oldu\u011funu \u00f6\u011frendik. Sa\u011fl\u0131k durumumuz \u015fu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu a\u015famada doktor g\u00f6zetiminde evde devam edecektir.\r\n\r\nDualar\u0131n\u0131za ve iyi dileklerinize ihtiyac\u0131m\u0131z var. Bizler de bu ve benzeri hastal\u0131klara maruz kalan t\u00fcm dostlar\u0131m\u0131za ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil \u015fifalar dileriz."\r\n\r\n