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Bülent Arınç ve eşi corona virüse yakalandı

10 Eylül 2020
Bülent Arınç

Bülent Arınç Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisi ve eşinin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çiftin tedavisi evde sürüyor.


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