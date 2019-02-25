Sağlıksız gıda satışına af yok

Ticaret Dairesi, 2018 yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş, tarihi değiştirilmiş veya tüketimi sağlık açısından sakıncalı olan binlerce ürünü sofraya ulaşmadan imha etti

5 BİN 811 İŞ YERİ DENETLENDİ: Ticaret Dairesi, 2018 yılında, Lefkoşa’da bin 969, Güzelyurt’ta bin 415, Girne’de bin 305, Mağusa’da bin 122, toplam 5 bin 811 iş yeri denetledi. Sağlık açısından sakıncalı 1 milyon 111 bin 938,39 TL değerinde çeşitli gıda maddelerine el konuldu

233 BİN 102 TL CEZA KESİLDİ: Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi denetim memurları tarafından, 2018 yılı içerisinde yapılan denetimlerde, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’na aykırı davrandığı tespit edilen işyerlerine toplam 233 bin 102,50 TL ceza kesildi

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi tarafından ülke genelinde 2018 yılı içerisinde iş yerlerine yapılan denetimlerde binlerce tarihi geçmiş, tarihi değiştirilmiş veya tüketimi sağlık açısından sakıncalı olan ürünlere el konuldu.

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi’nin 2018 yılı faaliyet raporuna göre, ülke genelinde 6 bine yakın iş yeri denetlenirken memurlar, bu denetimler sonucu toplamda 1milyon 111 bin TL’lik ürüne, son kullanım tarihleri geçtiği veya tarihleri değiştirildiği gerekçesi ile el koydu.

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi 2018 yılı faaliyet raporuna göre, daire memurları Ocak ayında 490, Şubat’ta 503, Mart’ta 501, Nisan’da 523, Mayıs’ta 473, Haziran’da 447, Temmuz’da 404, Ağustos’ta 363, Eylül’de 524, Ekim’de 594,Kasım’da 527, Aralık’ta ise 459 olmak üzere toplam 5 bin 811 iş yerini denetledi.

Bu denetimlerin bin 969’u başkent Lefkoşa’da, bin 415’i Güzelyurt’ta, bin 305’i Girne’de, bin 122’si Mağusa’da, yapıldı.

Yapılan denetimlerde Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’na göre son kullanım tarihleri dolmuş ve tarihleri değiştirilmiş 1milyon 111 bin 938,39 TL değerinde çeşitli gıda maddelerine el konuldu.

Sakıncalı ürünler imha edildi

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi tarafından işyerlerinde yapılan denetimlerde el konulan gıda ürünleri, Devlet Laboratuarı’nda tahlil edildi.

Tahlil sonuçlarına göre birçok gıda ürünün ihtiyacı olan kurumlara bağış yapılırken tahlil sonuçlarına göre tüketimi sağlık açısından kesinlikle sakıncalı olan gıda ürünleri Güngör Çöplüğü’nde imha edildi.

22 bin TL’lik ürün bağışlandı

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi’nin raporuna göre, 2018 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 22 bin 11,93 TL’lik gıda maddesi ihtiyacı olan kurumlara bağış yapıldı.

İşyerleri para cezasına çarptırıldı

Ülke genelindeki 5 bin 811 iş yerinde 2018 yılı içerisinde yapılan denetimlerde Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’na göre son kullanım tarihleri dolmuş ve tarihleri değiştirilmiş ürün sattığı tespit edilen işyerlerine para cezası kesildi.

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi denetim memurları tarafından yıl içerisinde kesilen toplam ceza 233 bin 102,50 TL olarak Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi 2018 yılı faaliyet raporuna kaydedildi.