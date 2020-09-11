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Sağlık personeli pencereden giriş yapıyor

11 Eylül 2020

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Örgütlenme Sekreteri İbrahim Özgöçmen,sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde yapılan pandemi bölümüne pencereden giriş yapıldığını kaydetti. Özgöçmen’in yaptığı paylaşım şöyle;

“Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde kullanılmayan bölüm kısa bir zaman önce tadilat edilip Pandemi sürecinde hasta yatırılması için boş olarak bekletilmekteydi. Pozitif vakalar artınca dün gece itibariyle hazırlanan bu yere pozitif vakalarımız yatırılmaya başlandı. Gelin görün ki Bakanlık tarafından dün basına modern bir yer olduğu iddiası ile görüntüleri servis edilen kliniğe personel giriş yeri olarak PENCERE gösterilmiştir.  Evet yanlış okumadınız  “Giriş yeri Pencere”. Hemşirelerin temiz bir şekilde olması gereken alan dahi düşünülmemiş, ihtiyaçlarını giderecekleri wc/lavabo yeri organize edilmemiştir. Pandemi servisinde olması gereken temiz ve kirli alan uygulamasını yapacak koşul malesef yokdur.

Meslektaşlarımızı tamamiyle riske atan bakanlık yaptık oldu mantığıyla hareket etmekte hemşire ve hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Şimdi bu yazdıklarımı başka yere çekmek isteyecek herkese cevap olarak söylüyorum, dileyen herkese yerinde olup biteni gösterebilirim.

Sabahtan buyanı aradığım sağlık bakanlığı yetkililerine ulaşamıyorum telefonlara bakmıyorlar ulaştığım kişiler ise başka kişilerin üstüne. Suçu atıyor. İnsani çalışma koşulları bu klinikte ivedi yerine getirilmez ise bu klinikte görev almayacağımızı ve gereğinde en sert eylemi koyacağımızın bilinmesini isteriz.”

 


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