COVID-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testi pozitif çıktı. COVID-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında COVID-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak ş ehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle COVID-19’a yakalandığını ifade etti. Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.