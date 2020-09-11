Sağlık

COVID-19 aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı

11 Eylül 2020

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testi pozitif çıktı. COVID-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında COVID-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak ş ehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle COVID-19’a yakalandığını ifade etti. Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.


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