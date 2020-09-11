Trump: Ekonomi bir kez daha durdurulmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ülkedeki ekonomik faaliyetleri bir kez daha durdurmayacaklarını bildirdi.

Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından 10,6 milyon istihdam sağladıklarını vurgulayan Trump, “Ülke tarihindeki en büyük ekonomik toparlanma yaşıyoruz. Kimse bizim kadar toparlanamadı” yorumunda bulundu.

Konuşmasında Demokratların Başkan Adayı Joe Biden’a da yüklenen Trump, “Biden’ın stratejisini izleseydik, ekonomisinin en iyi günlerini yaşayan ülkemizi tamamen kapatmamız gerekirdi. Biz bu ülkede artık daha fazla ekonomik faaliyeti durdurmayacağız. Bunu bir kere durdurduk ve şimdi yeniden başlatıyoruz. Bu ülkede ekonomi bir kez daha durdurulmayacak” diye konuştu.

“Okulların açılmasını istiyoruz”

Trump, “Okulların açılmasını istiyoruz. Çocukların Kovid-19 komplikasyonları gösterme oranı çok düşük, ölümlerin sadece yüzde 2’sini çocuklar ve 25 yaş altı gençler oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, yüz yüze eğitimin başka bir muadili olmadığını gösteriyor” dedi.

Virüsün yenilmesi için bilim temelli yaklaşımlarını sürdürdüklerini belirten Trump, şöyle devam etti:

Joe Biden her defasında virüsü siyasi kazanç için kullanmaya devam ediyor. Ne zaman pandemi hakkında konuşmaya başlasa, teleprompter’ı okuyor. Benim teleprompter kullanmama izin verilmiyor. Ona ne zaman soru sorulsa, teleprompter’ı istiyor. Bunu yapan ben olsam başım büyük belaya girerdi. Bu yılın haberi olurdu.

Trump, Biden’ın son dönemdeki söylemlerinin aşı karşıtı olduğunu da savunarak, “Biden insanların hayatını, siyasette kendisine yardım edeceğini düşündüğü bir şey için kolaylıkla tehlikeye atıyor. Çünkü Biden’ın seçim anketleri çok kötüleşmeye başladı” dedi.

Biden’ın, 2009’daki domuz gribi salgınında başkan yardımcısı olduğunu ve izledikleri yolun çok kötü olduğunu vurgulayan Trump, “16 milyon virüse yakalanmıştı. 270 bin Amerikalı hastaneye kaldırılmıştı. Virüs o kadar hızlı yayılıyordu ki Obama yönetimi eyaletlere test yapmayı durdurmalarını söyledi. Çünkü test sonuçlarının kayıtlara geçmesini istemiyorlardı” ifadesini kullandı.

Trump, Biden’ı Çin yanlısı olmakla da suçladı. Trump, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Michigan merkezli bir otomobil parçası üretecisi firmanın Çin ordusuyla çalışan bir firmaya satışına aracılık ettiğine dair haberler çıktığını ancak basının buna yeterince yer vermediğini söyledi.