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LTB’den geçici mesai düzenlemesi

11 Eylül 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülkemizdeki yerel vakalardaki artışın ardından sosyal mesafe kuralına uygun, rotasyon usulü çalışma sistemine geçiş yapıyor.

Bu çerçevede LTB’de memur olarak görev yapan çalışanlar rotasyon usulüne göre çalışacak.

Yeni düzenleme ile  memur çalışanlar birgün LTB binasında görev alırken, diğer günde ise online şekilde hizmet verecekler.

İşçi statüsünde bulunan çalışanlar ise her sabah saat 07:00 itibari ile göreve başlayacak  ve saat 12:00’da görevlerini tamamlayacaklar. İşçi statüsündeki çalışanlar LTB’nin Sanayi Bölgesi’nde yer alan İdari Hizmet binalarına giriş yapmadan ilgili şubelerinin belirlediği iş çizelgesindeki görev yerlerinde hizmet vermeye başlayacak.

Haspolat ve Hamitköy Şubeleri de sabah saat 08:00 ile 12:00 saatleri arasında hizmet verecek.

LTB idaresi tarafından yapılan açıklamada yerel bulaş vakalarının yüksek olması nedeni ile olası bir bulaş durumuna karşı riski minimuna indirmek düşüncesi ile hareket edildiği, bu uygulamanın geçici olarak hayata geçirileceği ve vakaların seyrine göre tekrardan degerlendirileceği  belirtildi.

Uygulama, 14 Eylül Pazartesi hayata geçirilecek, Bakanlar Kurulu’nun alacağı kış mesai saatleri uygulaması göz önünde bulundurulacak.

 


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