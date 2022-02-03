Sağlık Bakanlığı’ndan Sınırüstü Bakımevi açıklaması

Sağlık Bakanlığı ülke gündeminde infial yaratan Halk Vakfı Sınırüstü Sitesi hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin Vakıflar İdaresi’nin tescil ettiği Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edildiği ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetler Dairesi’nin bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca “Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI SINIRÜSTÜ BAKIMEVİ BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı görünen lüzum üzerine Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan son derece üzücü olaylarla ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duymuştur.

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi Vakıflar İdaresinin tescil ettiği Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edilmektedir.

Sosyal Hizmetler Dairesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumudur. Ayrıca açılmak istenen huzurevi ve bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek hatta maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır.

Sağlık Bakanlığı , Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip değildir.

Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmiş olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır.

Sağlık Bakanlığı kendi görev yetki ve sorumluluk alanında olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini hastaneler ve sağlık merkezlerinde yerine getirmektedir.

Şu anda Halk Vakfı’na yönetimden el çektirilmiş ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütülmektedir.