ABD’de covid-19: Can kaybı 894 bini geçti

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ülkede covid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 145 bin 384 artarak 75 milyon 631 bin 309 oldu.

Ülkede 3 bin 388 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 894 bin 316’ya yükseldi.

California ilk sırada

California, 8 milyon 487 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 328 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 572 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 80 bin 497 ile ilk sırada bulunurken Teksas’ta 79 bin 993, Florida’da ise 65 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de aşılama

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,2’sine en az bir doz, yüzde 67,9’una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 45’ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 89 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.