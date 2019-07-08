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Sağlık Bakanlığı müsteşarı Mustafa Akçaba oldu

8 Temmuz 2019
Mustafa Akçaba

Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapan Umune Örs’ün yerine Mustafa Akçaba atandı.

UBP – HP hükümetinde görevden alma atamalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapan Örs’ün yerine Akçaba atanırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne Murad Aktuğ atandı.

Sağlık Bakanlığı , Müsteşarı  olarak  görev yapan Sn. Umure ÖRS 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı , Müsteşar mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa AKÇABA  08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

 

Sarpten’in yerine Aktuğ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Sn. Salih SARPTEN  05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Murad AKTUĞ 08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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