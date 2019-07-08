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Behlül, Çek Cumhuriyeti’nde bronz madalya kazandı

8 Temmuz 2019

Vücut geliştirme sporunun başarılı isimlerinden Mustafa Behlül, Çek Cumhuriyeti’nde yapılan International Rekional and Pro Qualifier Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Vücut geliştirme sporunun başarılı isimlerinden Mustafa Behlül, büyük bir başarıya imza attı. Mustafa Behlül Çek Cumhuriyeti’nde yapılan International Rekional and Pro Qualifier Şampiyonası’nda kürsüye çekti.

Kendi olanakları ile şampiyonaya hazırlanan Mustafa Behlül Klasik Fizik Kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi adına yarışan Mustafa Behlül, yaptığı açıklamada çok zor bir yarışma dönemi geçirdiğini belirterek, amaçladığı hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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