KıbrısManşet

Sağlık Bakanlığı: İngiltere “B” kategorisine alınıyor

10 Ağustos 2020
İngiltere, Sağlık Bakanlığı, B kategorisi, 13 Ağustos, KKTC, ev karantinası

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıkalamada İngiltere’nin B katagorisine alındığını, 13 Ağustos’tan sonra ülkemize gelecek olan yolcuların  7 gün süre ile ev karantinasında tutulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımı:

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) İngiltere’den adaya gelecek kişilerin uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.

Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Taçoy: Oruç Reis’in çalışmalarını selamlıyorum

Taçoy: Oruç Reis’in çalışmalarını selamlıyorum

10 Ağustos 2020
Photo of Bıçakla yaraladı, kaburgasını kırdılar

Bıçakla yaraladı, kaburgasını kırdılar

10 Ağustos 2020
Photo of Tutuksuz yargılanacaklar

Tutuksuz yargılanacaklar

10 Ağustos 2020
Photo of Akıncı, Lefkoşa Kazası muhtarlarıyla bir araya geldi

Akıncı, Lefkoşa Kazası muhtarlarıyla bir araya geldi

10 Ağustos 2020
Photo of KTAMS: Kişiye göre yüzlerce istihdam yapılması adaletsizliktir

KTAMS: Kişiye göre yüzlerce istihdam yapılması adaletsizliktir

10 Ağustos 2020
Photo of Büyükyılmaz: Seçim istihdamları siyasi ahlaksızlıktır

Büyükyılmaz: Seçim istihdamları siyasi ahlaksızlıktır

10 Ağustos 2020
Photo of Amcaoğlu: Yasadışı bir işlem asla söz konusu değildir

Amcaoğlu: Yasadışı bir işlem asla söz konusu değildir

10 Ağustos 2020
Photo of İskele Türk Maarif Koleji’nin temeli atıldı

İskele Türk Maarif Koleji’nin temeli atıldı

10 Ağustos 2020
Photo of Şahali: Susuzluk kapıda

Şahali: Susuzluk kapıda

10 Ağustos 2020
Photo of Lefkoşa-Girne anayolunda korkutan kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda korkutan kaza

10 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı