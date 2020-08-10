Lefke’nin tanınan ve sevilen simalarından, Osman Adil Özgey vefat etti. Özgey’in vefat haberi, Lefke ilçesinde büyük üzüntü yarattı.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in babası olan Osman Adil Özgey, geçtiğimiz gün aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Lefke Kooperatif Bankası Başkanlığı da yapmış, bir iş insanı olan ve bölgenin sevilen simalarından biri olan Osman Adil Özgey’in vefat haberi, Lefke ilçesinde büyük üzüntü yarattı. Evli ve iki çocuk babası olan Osman Adil Özgey’in cenazesinin yurt dışında görev yapan doktor oğlu Sami Özgey’in adaya gelmesinden sonra bugün Lefke kabristanlığında toprağa verildi.

Yüreği insan sevgisi ile dolu Lefke sevdalısı Osman Adil Özgey, in cenazesi bugün, Lefke Şeyh Nazım Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’nda defnedildi.

Lefke’yi yasa boğan Özgey’in cenazesine ailesi, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi başkanı Zorlu töre, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bazı bakan, milletvekili ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede ve kabristanlıkta gözyaşları sel olup aktı.