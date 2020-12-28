Sağlık Bakanı’nın eşi Emine Pilli karantinada

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde bir çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıkması sonrası, Daire Müdürü, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin eşi Emine Pilli, temaslı kapsamına girdi.

Elde edilen bilgilere göre Emine Pilli, söz konusu vakayla temaslı olduğu için tedbir amaçlı kendini karantina altına aldı.

Öte yandan dairede çıkan pozitif vakanın temaslılarının da temaslı takip ekipleri tarafından tespit edilerek karantinaya alındığı öğrenildi.