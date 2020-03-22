KıbrısManşet

Sağlık Bakanı Pilli halka seslendi: Herkes evinde kalıp bize yardımcı olsun

22 Mart 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT Sabah Haber’de halka seslenerek, herkesin evinde kalmasını, dışarıya çıkmamasını istedi.

Halkın sokağa çıkmaması halinde Sağlık Bakanlığının çalışmalarının kolaylaşacağını ve vaka sayısında artış olmayacağını belirten Pilli, “Herkes evinde kalıp bize yardımcı olsun. Bu salgını bu seviyede durdurmak istiyoruz” dedi.

Bakan Pilli, konu ile ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini söyledi.

Pilli, “Ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü, solunum sıkıntısı veya hepsi varsa 1102 yi arayın. Son 14 gün içinde yurt dışında bulunmuşsanız, ev halkından biri yurt dışından gelmişse, yakınlarından biri hastaneye yatmışsa, yakınlarından birine kovid 19 tanısı konmuş ise, temas etmiş ise, yakınlarından birinde pozitif vaka görülmüşse, yakın temas etmişse 1102 yi arayın, biz her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

İngiltere’den gelen ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle karantina merkezinde gözetim altında tutulan öğrenci konusunda ise Bakan Pilli, öğrencinin tüm tetkiklerinin yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını söyledi.

Pilli, öğrencinin takip altında tedavisinin devam ettiğini, herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti.

Kitlerle ilgili bir sıkıntının da olmadığını, ülkede yapılan testlerin güvenilir ve elemanların deneyimli olduğunu kaydeden Pilli, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçip bilgi alışverişi yapacaklarını kaydetti.

“Virüsü bulunduğu yerde hapsetmek istiyoruz. O yüzden evde kalın” diyen Pilli, ülkede bir- iki vaka olsa dahi evden çıkılması halinde bu sayının ikiye katlanacağını söyledi.

Bakan Pilli, “bize yardım ederseniz bunun üstesinden geleceğiz. Mücadele edersek salgını önlemiş olacağız. Bu bütünlüklü bişeydir. Siyaseti bir tarafına bırakıp sağlık çalışanlarına yardım edelim. Bilgi kirliliği var. Bunlar da yasalar önünde ileride hesap verecektir” şeklinde konuştu.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler

21 Mart 2020
Photo of Belediyeler Birliği’nden teşekkür

Belediyeler Birliği’nden teşekkür

21 Mart 2020
Photo of Erhürman’dan Tatar’a yanıt

Erhürman’dan Tatar’a yanıt

21 Mart 2020
Photo of Atakan: THY, Pegasus ve AnadoluJet KKTC’ye uçuşlarını durdurdu!

Atakan: THY, Pegasus ve AnadoluJet KKTC’ye uçuşlarını durdurdu!

21 Mart 2020
Photo of Türkiye’de 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti kullanılmaya başlandı

Türkiye’de 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti kullanılmaya başlandı

21 Mart 2020
Photo of Tatar: Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum. Bugün siyaset yapma günü değildir

Tatar: Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum. Bugün siyaset yapma günü değildir

21 Mart 2020
Photo of Pilli: Mültecilerin gerekli kontrolleri yapıldı ve durumları takip ediliyor

Pilli: Mültecilerin gerekli kontrolleri yapıldı ve durumları takip ediliyor

21 Mart 2020
Photo of 175 mültecinin ihtiyaçları giderildi

175 mültecinin ihtiyaçları giderildi

21 Mart 2020
Photo of Koral Bozkurt: Ülkemizin emrindeyiz

Koral Bozkurt: Ülkemizin emrindeyiz

21 Mart 2020
Photo of Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

21 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı