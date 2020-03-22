Corona virüste son durum

Dünyada yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı. İtalya’da tablo her geçen gün kötüye giderken, dünyadan dayanışma haberleri de geliyor. ABD’de de, sağlıkçılar alkışlanmaya başladı…

Dünya genelinde yeni tip corona virus (Covid-19) salgınında can kaybı 13 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip corona virüs yüzünden “en fazla can kaybı olan ülke” 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya’nın ardından “ikinci en fazla ölüm”, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında “en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke” İran’da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

ABD DE ALKIŞLAMAYA BAŞLADI

Virüsün yolaçtığı can kayıplarının yanında, dayanışma haberleri de geliyor.

Türkiye’de başlayan sağlık çalışanları için alkış, ABD’de kendini gösterdi.