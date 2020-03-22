Corona virüste son durum
Dünyada yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı. İtalya’da tablo her geçen gün kötüye giderken, dünyadan dayanışma haberleri de geliyor. ABD’de de, sağlıkçılar alkışlanmaya başladı…
Dünya genelinde yeni tip corona virus (Covid-19) salgınında can kaybı 13 bini geçti.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip corona virüs yüzünden “en fazla can kaybı olan ülke” 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya’nın ardından “ikinci en fazla ölüm”, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Salgında “en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke” İran’da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.
ABD DE ALKIŞLAMAYA BAŞLADI
Virüsün yolaçtığı can kayıplarının yanında, dayanışma haberleri de geliyor.
Türkiye’de başlayan sağlık çalışanları için alkış, ABD’de kendini gösterdi.
ABD’deki hastane ve doktor örgütleri, Covid-19 döneminde işlerini sürdürdüklerine işaret ederek, sosyal medya üzerinden ülke halkını her akşam saat 20.00’da balkonlara ya da camlara çıkıp, alkış tutarak kendilerine destek vermeye çağırdı.
Etkinliğe destek için de Twitter’da ” #SOLIDARITYAT8″ (Saat 8’de dayanışma) isimli bir hashtag açıldı. Ülkenin farklı yerinde ilk kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, çektikleri görüntüleri bu hashtag ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.
KOLOMBİYA’DA İSYAN
Kolombiya’da bazı hapishanelerde mahkumlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle olduğu tahmin edilen isyan başlattı.
Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.
Mahkumların yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ayaklandığı tahmin edilen olaylarda, şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bogota’da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve “Sokağa çıkıyoruz!” şeklinde bağırdığı görülüyor.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, hapishanelerde çıkan ayaklanmalara müdahale ettiğini duyurdu.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.
KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’DA VAKALAR ARTIYOR
Kazakistan’da Covid-19’un 3 kişide daha tespit edilmesiyle toplam sayı 56’ya ulaştı.
Nur Sultan’da 31, Almatı’da 22, Karaganda’da 2 ve Almatı eyaletinde 1 vaka gözetim altında tutuluyor.
Nur Sultan ve Almatı’da 18 Mart’ta ilan edilen karantina kapsamında, bugünden itibaren şehirlere giriş ve çıkışlar yasaklandı, demir yolu, kara yolu ve hava yolu ulaşımı durduruldu.
Özbekistan Sağlık Bakanlığı da yeni tip corona virüse bir kişide daha rastlandığını, böylece ülkedeki vaka sayısının 42’ye çıktığını açıkladı.
Başkent Taşkent’te bugün itibarıyla toplu ulaşım durduruldu. Hastane çalışanları ve doktorların işe gidip gelmeleri için belediye tarafından özel otobüs seferleri başlatıldı.
Kent sakinlerinin özel araç veya taksilerle hareket edebileceği Taşkent’te, taksiler ücretsiz dezenfekte edilecek.