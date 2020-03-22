Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail’de onbinlerce kişi ölebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu’na konuşan Netanyahu, “Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. Sağlık Bakanlığı ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir.” dedi.

“Koronavirüsün İsrail’de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini” belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail’in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883’e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs’te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

NEW YORK’TA GÜNLÜK KOVİD-19 ÖLÜMLERİ ÇİFT BASAMAKLI RAKAMLARA ULAŞTI

ABD’nin New York (NY) eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümleri cuma gününden itibaren çift rakamlara çıktı.

Yetkililer, cumartesi günü New York eyaletinde yeni vaka sayısını 3200 olarak belirtirken, bunun ABD’de bir eyalette gün içinde ulaşılan en yüksek rakam olduğu tespit edildi.

New York City (NYC) Sağlık Departmanının verdiği bilgiye göre, cuma geç saatlerde 7500’e çıkan vaka sayısı cumartesi son güncellemelere göre 10 binin üzerinde seyrederken, bir gün önce 43 olan ölüm sayısı ise 56’ya yükselmiş durumda.

Cuma sabahı 10 ile akşam 18.00 arasında New York’ta virüsten ölen sayısı 14 olarak tespit edilirken, gün başında 29 olan ölüm sayısı mesai sounda 43’ü bulmuş, sekiz saatlik sürede eyaletteki vaka sayısı da 5.151’den 5.683’e yükselmişti.

NYC’nin 5 ilçesinden en çok salgın vakası 1750 ile Brooklyn’de görülürken Queens 1.514, Manhattan 1.402, Bronx 736 ve Staten Island 285 vaka ile Brooklyn’i takip etti.

New York’un ABD’de Kovid-19 salgını konusunda diğer eyaletlerden çok farklı bir konumda olduğunu belirten NYC Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün yaptığı basın toplantısında, “Bunu söylemekten nefret ediyorum, ama doğru: Artık bu krizin merkez üssüyüz.” ifadelerini kullanmıştı.

KOLOMBİYA’DA BAZI HAPİSHANELERDE MAHKUMLAR İSYAN BAŞLATTI

Kolombiya’da bazı hapishanelerde mahkumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olduğu tahmin edilen isyan başlattı.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.

Mahkumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ayaklandığı tahmin edilen olaylarda, şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bogota’da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve “Sokağa çıkıyoruz!” şeklinde bağırdığı görülüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, hapishanelerde çıkan ayaklanmalara müdahale ettiğini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.