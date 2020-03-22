Futbolumuzdan geçen yıldızlar

Fevzi BEYAR

Anılarda gezinti diye başlattığımız sayfamızda bugün sizlere birkaç resim yanında birkaç isim sunmak istedim. Futbolumuzun bugünkü acı durumunu izlerken, futbolumuzda yıldızlaşan eski isimler ardı sıra benliğimden geçti de…

Vaah çekerek anımsadığım bu isimlerin şimdilerde niye olmadığı ise ayrı bir gündem maddesi. Önümüzdeki yazılarımda bunları da irdelemeye çalışırız. Bu konuya düşebileceğim tek not beğenilmeyen, arzulanmayan, görev verilmeyen teknik adamlarımızın, futbolumuzu geliştirip yönlendirilmesiyle ilgili birimlerde görev üstlendiğini hatırlatmak olacak sadece!

Futbolumuzdan kayıp giden yıldızlarımızın, futbolumuzda iz bırakanların isim ve resimlerini bu sayıda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ancak şunu hemen söylemeliyim ki bu isimler onda bir civarındadır. Arşivimden ilk etapta toparladığım bu resimleri sizlerle paylaşırken gazetemizin önümüzdeki sayılarında, geriye kalanları da sizlerle paylaşacağım…

MUSTAFA DEFTERALI: Pek tabii Kıbrıs Türk futbolunun yıldızlarından söz ederken, Mustafa Defteralı’dan söz etmeden geçmek tarihe saygısızlık olur. Resimde görülen Mustafa Defteralı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin yılın spor adamı seçildiği anı yansıtmaktadır. Mustafa Defteralı, ödülünü bir başka efsane Rauf Denktaş’tan almıştı…

ZİHNİ KALMAZ: Futbolumuzdaki ‘yıldız’ futbolcuların başında gelen Zihni Kalmaz, Yenicami Ağdelen Spor kulübünde kendini kanıtlamış Virtüöz bir futbolcuydu. Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) takımlarına transferi gündeme gelmesine, kaçak birkaç maça çıkmasına karşın, zamanın yetkilileri tarafından bu girişimi engellenmiş futbolcudan birisidir.

VELİ HAKKI – SALİH TARCAN – ALKAN ERDOĞA: Veli Hakkı’yı, Salih Tarcan ile Alkan’dan ayrı tutmamız gerektiğinin bilincindeyim. Veli Hakkı, özellikle Çetinkaya Spor Kulübünde yıldızlaştıktan sonra Yenicami ve K.Kaymaklı kulüplerinde top koşturan yıldızımızdır.

Yenicami’nin yükseliş döneminde siyah beyaz formayı giyen Salih ile Alkan, futbolumuzda iz bırakan yıldızlarındandı. Nitekim bu futbolcular takımdan ayrıldıktan sonra siyah beyazlı takım, düşüş sürecine girmiş zor günler yaşamıştır…

İZZET UÇANER: 1974 öncesi Polomitya’da yıldızlaşan bu üstün yetenek, O yılların ele avuca sığmayan yıldızlarındandı. Binatlı’yı çok sevdiğinden büyük takımların transfer tekliflerini nazikçe geri çeviren İzzet Uçaner, Antrenörlük kariyerinde de büyük başarı sağlamış bir spor adamıydı. Bugünün tanınmış doktorlarından ürolog Dr.Erol Uçaner’in babası, tecrübeli futbolcularımızdan Kemal Uçaner’in amcası olan merhum İzzet Uçaner, ne yazık ki kalbine yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ruhu şad olsun…

HASAN RUSO – DERVİŞ DOĞA: Resim; tüm efsaneleri birlikte yansıtması açısından önemli konumda. Bir Yenicami – Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasında K.Kaymaklı’da efsaneleşen Hasan Ruso’nun hakemlik yaptığı yıllarda seremonide görülen Derviş Doğa ile Yenicami kaptanı Alkan’ı, rahmeti Mehmet Ersoy ve hakemlikte önemli bir yer edinmiş Türker Heper, onları yakından izliyor…