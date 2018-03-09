Sağlık Bakanı Besim MMO heyetini kabul etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Makine Mühendisleri Odası (MMO) temsilcilerini kabul etti.

MMO Başkanı Emir Taşcıoğlu, klima ve havalandırma sistemlerinin düzenli bakımlarının yapılmaması sonucunda ortaya çıkan hava kirliliği kaynaklı hastalıklarla ilgili Sağlık Bakanı Filiz Besim ile bilgi alışverişinde bulundu.

Besim, özellikle lejyonella hastalığının bu konuda önemli bir tehdit oluşturduğunu belirterek, hava kirliliği kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için gerekli önemlerin alınması adına çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Bu konuda gerekenlerin yapılması için Sağlık Bakanlığı’nın MMO ile iş birliği halinde olacağını belirten Besim, özellikle merkezi havalandırma sistemi kullanan yerlerde bunun önüne geçilmesi için gerekli adımların Bakanlık tarafından atılacağını vurguladı.