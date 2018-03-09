AB terör mağdurları için özel merkez kuracak

Avrupa Birliği (AB) terör saldırıları mağdurlarına destek sağlamak için Terör Mağdurları Koordinasyon Merkezi kuracağını duyurdu.

11 Mart’ta gerçekleşecek “Avrupa Terör Mağdurlarını Anma Günü” için aralarında AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos’un da bulunduğu komisyon üyeleri ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Dünyanın hiçbir yerinde terörizmin yeri yoktur. Terör tüm insanlığa karşı hain ve alçak bir harekettir. Ölüm saçar ve sağ kalan mağdurları da hayatının sonuna

kadar yaralı bırakır.” ifadelerine yer verildi.

AB’nin teröre karşı direncini geliştirme ve vatandaşlarını koruma konusunda kararlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Avrupa çapında terör mağdurlarına tam desteğin sürdüğü ve sürmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, AB Komisyonunun 2019 yılında işler hale getirilecek bir Terör Mağdurları Koordinasyon Merkezi için gerekli tüm desteği vereceğinin altı çizilerek, merkezin temel amacının terör mağdurlarına destek ve eğitim vermek olduğu ifade edildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 11 Mart 2004 tarihinde meydana gelen ve 200’e yakın insanın ölümüne neden Avrupa tarihindeki en büyük terör saldırısının ardından 11 Mart “Avrupa Terör Mağdurlarını Anma Günü” olarak ilan edilmişti.