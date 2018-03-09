Dipkarpaz’da kanunsuz avlanma

Polisiye haberler…

Dipkarpaz’da, Zafer Burnu Milli Park Alanı içerisinde, S.C.(E-42) ve Y.G’nin.(E-36) ava kapalı bir günde file kullanmak suretiyle kanunsuz olarak cikla kuşu avlandıkları tespit edildi. S.C ve Y.G hakkında yasal işlem başlatıldı.

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SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE İZİNSİZ İKAMET ETME

Gazimağusa’da, Senegal uyruklu A.K.D.(E-21), Ada Kent Üniversitesi’ne öğrenci kaydı olmadığını bildiği halde, okula kayıt yaptırdığını gösteren öğrenci belgesini sahte olarak düzenleyip, Gazimağusa Kaymakamlığı Öğrenci Muhaceret Ofisi’nde görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdü.

Yapılan soruşturmada adı edilenin 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

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3 TABANCA, 3 AV TÜFEĞİ VE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Lefkoşa’da dün M.T.(E-56) ve E.T.’ye (E-31) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı olduğuna inanılan tabanca, bir adet 7.65 mm çapında tabanca ile 138 adet 7.65 mm çapında, 6 adet 9 mm çapında ve 5 adet de 9 mm çapında kuru sıkı tabancaya ait olduğuna inanılan canlı mermi ile başka şahıslar adına kayıtlı iki adet av tüfeği bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantılı olarak E.M.’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada, B.A.(E-36) adına kayıtlı bulunan bir adet av tüfeği bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili olarak E.T, E.M. ve B.A. ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.G.(E-27) tutuklandı. , M.T. hakkında ise yasal işlem başlatıldı

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UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) ZİRAATI VE TASARRUFU

Güzelyurt-Bostancı anayolunun doğu kısmında yoldan yaklaşık 300 metre içeride bulunan tarla içerisinde, M.G.(E-36) ve A.G.(E-25) önceden ekmiş oldukları 64 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin bakımını yapmaya geldikleri sırada tespit edilerek tutuklandılar