Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı. Toplantı HP Milletvekili, Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında yapıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı görüştü. Yasayla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Jale Refik Rogers’le birlikte, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Toplantıda davetli olarak da, Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve KTAMS’tan yetkililer yer aldı.