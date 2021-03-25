Sağıroğlu ailesinin acı günü

Akşam saatlerinde meydana gelen trafik çarpışması sonucu yaşamını yitiren şahsın Cemre Sağıroğlu (E-25) olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay nasıl oldu?

Lefkoşa’da akşam saat 18.50 sıralarında Altınbaş trafik ışıkları üzerinden Gönyeli istikametine doğru seyreden Casin Çapin yönetimindeki TLC 194 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaya olarak karşıdan karşıya geçen ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsa çarptı. Olay sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.