Atun: Ekonomik sorunlar arttı

UBP Milletvekili Sunat Atun, “Maarif Vakfı” konusunda konuşma yaptı.

Atun, Türkiye Maarif Vakfı’nın KKTC’ye başvuruda bulunduğunu, tescilini onaylandığını, 2017’de de hayır kurumu olarak ilan edildiğini söyleyerek, dönemin bakanı olarak bu konuda açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini kaydetti.

Küresel ve önemli bir kurum olan vakfın, bugün 44 ülkede eğitim yapan, genç, küresel vizyona, insani değerlere sahip bir kurum olduğunu söyleyen Atun, 43 bin öğrenciye sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı’nın 2010-23 Eğitim Strateji Planı’na değinen Atun, kaliteli nitelikli eğitim vizyonunda olduğunu kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı’nın vizyonunda, net, tanımlanmış güçlü ifadeler bulunduğunu söyleyen Atun, küreselliği rakamlarla ispatlı bu küresel eğitim kurumunun KKTC’de hüsnü kabul ile ağırlanması gerektiğini belirtti.

Atun, “ ‘Okul, ilahiyat eğitimi verecek’ diye söylemler var. Keşke ilahiyat bilgisi verse de bu bilgiler, güçlü kurumsal devlet kontrolündeki kurumlardan alınsa” dedi.

Eğitime dar çerçeve ile yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen Atun, eğitime geniş ufuklarla bakılmasını istedi.

Atun, okulların teknik donanımına, müfredata değindi.

COVID 19 dolayısıyla ülkede ekonomik sorunların arttığını söyleyen Atun, yeni enstrüman ve politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Küçük esnaf ve zanaatkara yönelik önlemler alınması gerektiğin dile getiren Atun, finansman alanında küçük işletmelerin ayakta durabileceği programlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.