Oğuz: Piyasaya ödemeler peyderpey yapılıyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, asbestli bina konusuna ilişkin ilgili bakanlıkların gerekenleri yapacağını belirtti.

Günlük karantina otellerindeki masrafa değinen Oğuz, ciddi miktarda bir paranın harcandığını söyledi.

Oğuz, Türkiye ile yapılan protokol çerçevesinde henüz kaynak girişi olmadığını, ay sonu giderlerle ilgili borçlanmaya gitmeleri gerekebileceğini belirtti.

Maliyenin geliri, borçlar, ödemeler gibi konularda rakamsal bilgi veren Oğuz, piyasaya ödemelerin peyderpey yapılmakta olduğunu söyledi.

Türkiye’nin her zaman aşı konusunda yardım ve destek verdiğini söyleyerek teşekkür eden Oğuz, Türkiye’den gelecek aşı miktarının şu an belli olmadığını belirtti.

Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 13 bin 500 yardım paketi dağıttığını, talep doğrultusunda yardımların devam ettiğini ifade etti.

Elektronik bileziğin maliyeti düşürmek adına önemli bir adım olduğunu söyleyen Oğuz, bu yönde fedakarlıkla çalışma yapılacağını belirtti.

Hibe programlarının maliyenin gücü oranında yapılabildiğini belirten Oğuz, faizlerin ve dövizin yükselmesinin işleri daha da zorlaştırdığını söyledi.