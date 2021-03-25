CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Pandemi Ekonomi ve Ekonomide Son Gelişmeler” konusunda konuştu.

Uluçay, ekonomide daralma, yolcu sayısı ve konaklamada azalma, işsizlik rakamlarında artış olduğunu söyledi.

Kısa vadede ekonominin gelişimi için neler yapılabileceğinin önemli olduğunu belirten Uluçay, özel sektöre yönelik hibe destek programlarının hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Uluçay, pandemi yanında, döviz krizinin çıktığını, bunun ülkede karamsarlık yarattığını söyledi.

Elektronik bilezik uygulamasın üstesinden gelinebileceğini, iyi bir programlamanın şart olduğunu belirten Uluçay, aşı konusunda belirsizlik yaşandığını kaydetti.

Tasarruf tedbirleri almakta geç kalındığını söyleyen Uluçay, daha fazla tasarruf yapılması gerektiğini belirtti.

Uluçay, erken seçime yönelik adımın atılmasının önemine vurgu yaptı.

Hellim konusuna da değinen Uluçay, Kıbrıs Türk halkı açısından konunun önemli olduğunu, açılım sağlayacağını, hellimin AB nezdinde tescilinin süreç alacağını, bunun ekonomik faaliyet açısından Kıbrıslı Türkler için önemli bir açılım olacağını ifade etti.

Uluçay, Cumhurbaşkanına hellim konusunda orta vadeli süreçte pozitif gündemi koruma çağrısında bulundu.

Uluçay, ekonominin ihtiyaç duyduğu iç dinamiklerin tetiklenmesi için özellikle kısa vadeli yaza dönük turizm ticaret faaliyetlerinde birtakım önlemleri düşünmesi gerektiğini, iç turizme yönelik çalışma yapılabileceğini kaydetti.