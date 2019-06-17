Taşkent-UKÜ yolunda son yaşanan sel felaketinden sonra yer yer oluşan büyük yırtık ve çökmeler toprakla dolduruldu. Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, yoldaki durumu alaycı bir şekilde özetledi: “Sağ olsun devlet duyarsız kalmadı”

“BİR KKTC BİR AFRİKA”: Aşandır: Yıllardır günü birlik önlemlerle tamamen kullanılamaz duruma gelmesi engellenen UKÜ-Taşkent yolu, sel felaketinden sonra geçilmez oldu. Birçok yerde çökme ve derin çukurlar oluştu. Sağ olsun Karayolları Dairesi duyarsız kalmadı, asfalta toprak döktü. Benzeri dünyada bir de Afrika’da

“ÖLÜM BEKLENİYOR”: Aşandır: UKÜ-Taşkent yolunun tehlikeli konumu köylünün yıllardır kanayan yarası. 10 söyledik, 1 müdahale edildi, müdahaleler de geçici önlemler oldu. Güzergâhta sürekli hasarla sonuçlanan çarpışmalar oluyor. Yetkililerin bu ilgisizliğini ‘soruna kalıcı çözüm üretmek için can kaybının yaşanması bekleniyor’ şeklinde yorumluyorum

Pınar BARUT

UKÜ-Taskent yolu, asfaltın engebeli oluşu, yoldaki derin çukurlar ve yırtıklar tehlike yaratıyor. Aydınlatmadan yoksun olan güzergahta gece vakti tehlike daha da büyüyor.

Asfalttaki kusurlar nedeni ile zaten dar olan yolda yer yer iki araba yan yana geçemiyor, arabalardan biri muhakkak bankete düşmek zorunda kalıyor.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, güzergahta yol kusurları sebebi ile sıklıkla çarpışma meydana geliyor.

UKÜ-Taskent yolu, tehlikeli konumu ile özellikle güzergahı ilk kez kullananların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

Çukurlar toprak ve çakılla dolduruldu

Son yaşanan sel felaketinden sonra UKÜ-Taskent yolunda yer yer oluşan büyük yırtık ve çökmeler için Karayolları Dairesi’nin bulduğu çözüm ise bu yoldaki çökmeleri toprakla doldurmak oldu.

Karayolları Dairesi’nin bu yöntemi, güzergahta seyahati daha da tehlikeli hale getirdi.

“Geri kalmış iki ülkeden biri KKTC”

Konu ile ilgili bilgisine başvurduğumuz Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, yırtık ve çökmelerden oluşan boşlukları toprakla doldurma uygulamasının bir Afrika ülkelerinde bir de KKTC’de yapıldığını ifade etti.

Aşandır, “Yolu kullanan bölge sakinleri yolun durumunu bildikleri halde her gün tehlike yaşıyor. Bir de bu yolu ilk kez kullanan sürücüler var. Güzergâhta hemen her gün bir çarpışma oluyor veya çarpışma tehlikesi yaşanıyor. Sesimizi duyuramıyoruz” dedi.

Yetkililerin ilgisizliğine isyan eden Aşandır, “Karayolları Dairesi’nin günü bile kurtarmayan sözde çözümleriyle can kaybı yaşanana kadar soruna köklü çözüm üretmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.