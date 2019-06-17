Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı.

Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, geçtiğimiz aylarda test uçuşunu gerçekleştirmişti.

150 dakika süren test uçuşunu başarı ile tamamlayan dünyanın en büyük uçağı için istenen ücret ise 400 milyon dolar yani bugünkü kur ile yaklaşık 2.35 milyar TL.

STRATOLAUNCH’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran’da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak.

Uzaya gönderilecek roketleri atmosferin üst katmanlarına taşıyacak olan uçağın dikkat çeken özellikleri şu şekilde…

Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747’nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.

226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

Mohavi Çölü’nde özel bir hangarda üretilen uçak tam 6 jet motoruna sahip.

Dev uçak 28 tekerden destek alıyor.

15 metre kuyruk uzunluğuna sahip olan uçak tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretildi.

Uçağın kanat açıklığı tam 117 metre.

İkiz gövdesi ve kokpitleriyle bilimkurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen uçağın uzay araştırmalarındaki maliyeti büyük oranda düşürmesi bekleniyor.

Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.