“ÖNERİLER FENA DEĞİL (SAZAN VE CAHİLLER)(*)

Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu, Akdeniz’de çıkarılacak doğal gaz konusunda Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın işbirliği yapabileceğini açıkladı.

Sadece bir şartı varmış;

“Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı göstersin.”

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru da Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini belirtmiş.

Onun da sadece bir adet şartı var;

“KKTC dağıtılsın…”

Bu şartların detaylarına bakmakta fayda vardır.

Praksula Andoniadu, “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygı göstersin” diyor.

Yani?

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanısın. Mesela derhal deniz ve hava limanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti bayraklı uçak ve gemilere açsın.

Sonra?

Mesela Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ankara’da büyükelçilik açmasına izin versin. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ankara büyükelçisinin itimatname mektubunu kabul etsin, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Ankara’da göndere çekilsin.

Sonra?

Eeee, Türkiye devletinin egemenliğini tanıdığı bir ülkenin topraklarında askerlerinin ne işi vardır?

Türk askerleri en kısa sürede Kıbrıs’tan çekilsin.

Ve sonra?

Türkiye 1974 sonrasında Kıbrıs’ta yaptıklarından dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tazminat ödesin.

Ticaret Bakanı’nın önerisi bu.

Peki Meclis Başkanı’nın önerisine ne demeli?

“KKTC derhal dağıtılsın.”

Dağıtılsın.

KKTC dağıtılsın, Kıbrıslı Türkler Makarios’un 1963’te ilan ettiği gibi “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı silahlanarak ayaklanan isyancılar” ilan edilsin.

Bu isyana katılıp da hayatta olanlar derhal tutuklanıp yargılansın.

Geriye kalanlar Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlılık yenini yapsın.

Böylece hem adalet yerini bulur hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği yeniden tesis etmiş olur.

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Peki Rumların bu 2 isteği yerine getirilirse karşılığında ne verecekler?

Öyle ya madem ki pazarlık başlatıldı ve şartlar da öne sürüldü devam edelim.

Andoniadu ve Omiru istediklerini aldılar karşılığında ne verecekler?

Doğalgazdan pay vereceklerini söylediler de ne kadar?

Mesela sondaj yapılan bölgelerde 200 milyar dolar civarında doğal gaz olduğu belirtiliyor.

Çıkarıp 100 milyar dolarını Türkiye’ye verecekler mi?

Ben Türkiye adına konuşmayım ama kabul etmez.

Türkiye’nin geçtiğimiz 8 aylık ihracatı 99 milyar doları buldu.

Yıl sonuna 100 milyarı geçecek ve Türkiye kendi çapında yeni bir rekor kıracak.

Demek ki bu 2 çok akıllı şahsiyetin miktarı artırmaları gerekiyor.

Mesela şöyle bir öneride bulunabilirler;

“Afrodit parselinden çıkacak gaz 200 milyar dolardır, tümünü Türkiye’ye vereceğiz, hem de nakit olarak…”

İşte bu pazarlığa değer bir öneri olur ve pazarlık başlayabilir.

Bence bu öneriler fena öneriler değildir.

Türkiye 200 milyar doları alsın.

Edirne’ye taraf yapılacak ikinci boğaz civarında Kıbrıslı Türklere geniş bir alan ayırsın.

200 milyar dolara hem mükemmel bir kent kurulur hem de yedi göbek sülalemize yeter.

Böylece de Kıbrıs diye bir sorun da kalmaz.

Türkiye’nin Avrupa yolu da kendiliğinden otomatik olarak açılır.

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Andoniadu ve Omiru’nun açıklamalarını “Rumlardan Türkiye’ye öneri” başlıklarıyla internet sayfalarında manşet yapan İstanbul basınını okuyunca içimden böyle bir yazı geçti.

Bu yazımı İstanbul’un her teklifin üstüne atlayan sazan gazete editörlerine ve cahil yöneticilerine adıyorum.”

(*) 8 yıl önce kaleme alınmış bir yazı. İsimler değişti ama cehalet maalesef bakidir…