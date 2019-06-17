Kıbrıs

Khan, 3 gün poliste tutuklu kalacak

17 Haziran 2019

Ülkede kaçak olduğu tespit edilerek tutuklanan Salman Khan, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

KKTC’de kaçak olarak ikamet eden yabancı uyruklu zanlı Salman Khan, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli ifade veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı.

Polis, 15 Haziran’da zanlının pasaportu kontrol edildiğinde 18 Eylül 2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının soruşturma maksatlı üç gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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