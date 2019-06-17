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Çalıntı tekne yeni sahibinde bulundu

17 Haziran 2019

Haspolat’da faaliyet gösteren bir gece kulübünün avlusunda bulunan Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Haluk Kasap, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Haspolat’da faaliyet gösteren bir gece kulübünün avlusunda bulunan Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesi çalınması olayıyla tutuklanan Haluk Kasap, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olarak ifade veren polis memuru Süleyman Açıkada, 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında, Haspolat’da faaliyet gösteren bir gece kulübünün avlusunda bulunan Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesinin çalınması ile ilgili yürütülen soruşturmada, olayda zanlı görülen Haluk Kasap’ın tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Süleyman Açıkada, çalınan teknenin Haspolat’ta sakin Bünyamin Kızılkanat’a satıldığının belirlendiğini söyledi.

Teknenin emare alındığını ifade eden Polis memuru Süleyman Açıkada, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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